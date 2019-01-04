Домінування Борусії Д, тандем суперника Шахтаря, суперсаб із Піренеїв – символічна збірна першого кола Бундесліги

Бундесліга склала символічну збірну першої половини сезону в найвищому німецькому дивізіоні.

До команди потрапили представники чотирьох команд – дортмундської Борусії, мюнхенської Баварії, франфуртського Айнтрахта та РБ Лейпциг. Про це повідомляє офіційний сайт Бундесліги.

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Відзначимо, що найбільше представництво в символічній збірній має лідер першості – Борусія Д. У переліку найкращих Хакімі, Вітсель, Санчо, Ройс, а також окремо виділений суперсаб "джмелів" Пако Алькасер. Також звертає увагу потрапляння до команди відразу двох форвардів Айнтрахта – майбутнього суперника донецького Шахтаря в Лізі Європи – Йовіча та Халлера.

Символічна збірна першого кола Бундесліги в сезоні 2018/19 має такий вигляд:

Гулачі – Кімміх, Упамекано, Зюле, Хакімі – Санчо, Вітсель, Ройс – Халлер, Лєвандовскі, Йовіч. Запасний: Алькасер

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