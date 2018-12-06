Рафаїлов – про зірвані збори клубів УПЛ: 6 клубів не доїхали, 4 сказали, що в них машини зламались

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов прокоментував зірване голосування за розширення УПЛ до 16 клубів.

Сергій Рафаїлов у коментарі FootballHub розповів про збори стосовно розширення УПЛ до 16 клубів, які мали відбутись сьогодні, 6 грудня, але у підсумку клуби не зібрались повним складом.

Динамо та ще 2 клуби УПЛ виступили за відставку президента УПЛ Грімма, – FootballHub

"6 клубів не доїхали, 4 сказали, що у них машини зламались", – заявив Рафаїлов.

Раніше повідомлялось, що у Будинок Футболу прибули представники Динамо, Зорі, Олімпіка, Карпат та Арсенала-Київ.

Голосування стосовно розширення УПЛ до 16 клубів сьогодні не буде, – журналіст