Рафаїлов – про роботу Вернидуба в Зорі: Ми йому нічого не винні, він би одразу звернувся до суду

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розповів про роботу з Юрієм Вернидубом, який у літнє міжсезоння покинув клуб.

"Чи солігорський Шахтар – рівень Юрія Вернидуба? Якщо він туди пішов, то, значить, це його рівень. Напевне, інших пропозицій не було. Бажаю йому успіхів.

До конфліктів у нас не доходило. Одного разу він спровокував конфлікт у роздягальні, але потім прийшов і перепросив. Звісно, на риболовлю разом ми не їздили, сім'ями ми не дружили. У нас були нормальні ділові стосунки. Мною керувати можуть людей 5, але не Вернидуб.

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З усіма працівниками клубу я завжди тільки на "ви". З Вернидубом також. Так, всім не хотілося, щоб якісь футболісти йшли з команди. Мені теж не хотілося, і президенту не хотілося. Вернидуб це болісно сприймав, але є необхідність. Я пояснював йому, він потім з цим погоджувався. Фінансово ми йому нічого не винні. Повірте, якби ми були щось винні, він би одразу звернувся до суду.

Протягом останніх двох років результат підсумковий був незадовільний. Я – та людина, яка не приховує фінансового стану клубу. Для нас було важливо потрапити в Лігу Європи. Якби вийшли, могли би навіть купити кілька футболістів у цьому році. В тій же Бразилії є чимало хороших футболістів, яких можна взяти за смішні гроші. Більше того – Зоря опустилася з четвертого місця на п'яте.

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Я питав: "В чому причина?" Збори є, харчування, зарплати вчасно, команда літаком літає – все є. Шахтар, Динамо і Зоря – більше на виїзд не літав ніхто.

ВІн нічого не казав. Вернидуб вигорів, так буває. 10 років – серйозний термін, потрібно було щось змінювати. Десь він не погоджувався з моїм стилем керівництва – дещо авторитарним у деяких питаннях", – розповів Рафаїлов в ефірі програми ТаТоТаке.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Вернидуб офіційно став головним тренером білоруського Шахтаря.

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