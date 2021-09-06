Голкіпер збірної України Андрій Пятов переконаний, що "синьо-жовті" мали передумови для перемоги над Францією у 5-му турі відбору до ЧС-2022.

"Ми все одно хотіли виграти, тим більше, що вели в рахунку. Пропущений гол якимось нелогічним вийшов, сумбурним.

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Розраховували в перерві, що зможемо перемогти. Були і в другому таймі перспективні атаки, могли витиснути максимум. Молодці хлопці. Ніхто не знітився. Так само виходили через пас, створювали якісь моменти. Не було стовідсоткових нагод, але були передумови.

У них відскочив м'яч до гравця, а у нас простріл, але ні... Міг би відскочити, і ми б виграли. Людей стільки прийшло, ми не могли просто по-іншому грати", – сказав Пятов в коментарі Футбол NEWS.

Зауважимо, після 5-ти зіграних турів збірна України розташувалась на третій сходинці у групі, маючи у своєму активі 5 мирових.

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