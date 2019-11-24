Пятов вийшов на третю сходинку за кількістю зіграних матчів за Шахтар

Голкіпер збірної України та донецького Шахтаря Андрій Пятов встановив чергове особисте досягнення.

У матчі 15-го туру української Прем’єр-ліги проти Львова Андрій Пятов вийшов на поле у футболці Шахтаря 444-й раз, повідомляє офіційний сайт команди. За цим показником голкіпер зрівнявся з Сергієм Ященко і увійшов в топ-3 футболістів за кількістю матчів за всю історію клубу.

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За донеччан Пятов дебютував 12 років тому – 10 липня 2007 року у поєдинку за Суперкубок України проти Динамо. Загалом в його активі: 280 ігор в УПЛ, 119 матчів в єврокубках, 37 поєдинків в Кубку України і 8 ігор в Суперкубку України.

Топ-5 гвардійців Шахтаря

1. Даріо Срна – 536

2. Михайло Соколовський – 485

3/4. Андрій Пятов – 444

3/4. Сергій Ященко – 444

5. Юрій Дегтярьов – 379

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