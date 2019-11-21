Два українці потрапили до сотні найкращих гравців у відборі на Євро-2020 – майбутні суперники "синьо-жовтих" у топ-3

Найкращим футболістом збірної України у відборі Євро-2020 за версією УЄФА/FedEx Performance Zone став Андрій Пятов.

Після завершення кваліфікації на Євро-2020 офіційний сайт УЄФА оприлюднив остаточний рейтинг найкращих футболістів турніру FedEx Performance Zone.

Пятов став найкращим голкіпером у відборі на Євро-2020 за даними InStat

До першої сотні рейтингу потрапили лише два гравці збірної України: Андрій Пятов набрав 1458 балів і посів 19-е місце, а Руслан Маліновський (914 балів) – 77-у сходинку. "Бронзу" в командному реєстрі підопічних Андрія Шевченка оформив Микола Матвієнко – він 114-й.

Трійку найкращих гравців відбору сформували Мемфіс Депай, Френкі де Йонг (обидва – Нідерланди) і Джордан Пікфорд (Англія). А всього в топ-20 рейтингу знайшлося місце відразу шістьом представникам нідерландської команди, яка вже точно буде суперником збірної України у фінальній частині Євро-2020.

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