Пятов виділив неприємну тенденцію виступів Шахтаря у єврокубках

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов розповів про стан команди перед першим матчем 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки.

"Звичайно, нам важко даються ці перші матчі у плей-офф, але хотілося б пройти.

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Як би ми не готувалися, але все покажуть офіційні матчі. Напруження інше, відповідальність. Ми повинні включати якісь свої резерви. Плюс – наші вболівальники, добре, що вдома граємо перший матч, вони допоможуть нам", – розповів Пятов у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, виступ Шахтаря у минулому розіграші Ліги Європи завершився саме на стадії 1/16 фіналу. "Гірники" не змогли впоратися з франкфуртським Айнтрахтом – 2:2 вдома і 1:4 на виїзді.

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