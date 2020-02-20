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ШАХТАР - БЕНФІКА АТАЛАНТА - ВАЛЕНСІЯ РОМА - ГЕНТ

Пятов виділив неприємну тенденцію виступів Шахтаря у єврокубках

13:21 150 Читать на русском
Пятов виділив неприємну тенденцію виступів Шахтаря у єврокубках
Андрій Пятов / Сайт Шахтаря

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов розповів про стан команди перед першим матчем 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки.

 

"Звичайно, нам важко даються ці перші матчі у плей-офф, але хотілося б пройти.

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Як би ми не готувалися, але все покажуть офіційні матчі. Напруження інше, відповідальність. Ми повинні включати якісь свої резерви. Плюс – наші вболівальники, добре, що вдома граємо перший матч, вони допоможуть нам", – розповів Пятов у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, виступ Шахтаря у минулому розіграші Ліги Європи завершився саме на стадії 1/16 фіналу. "Гірники" не змогли впоратися з франкфуртським Айнтрахтом – 2:2 вдома і 1:4 на виїзді.

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Ліга Європи Шахтар - Бенфіка Шахтар Шахтар Андрій Пятов Андрій Пятов
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