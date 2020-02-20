Пятов выделил неприятную тенденцию выступлений Шахтера в еврокубках

Голкипер Шахтера Андрей Пятов рассказал о состоянии команды перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики.

"Конечно, нам трудно даются эти первые матчи в плей-офф, но хотелось бы пройти.

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Как бы мы ни готовились, но все покажут официальные матчи. Напряжение другое, ответственность. Мы должны включать какие-то свои резервы. Плюс – наши болельщики, хорошо, что дома играем первый матч, они помогут нам", – рассказал Пятов в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, выступление Шахтера в прошлом розыгрыше Лиги Европы завершилось именно на стадии 1/16 финала. "Горняки" не смогли справиться с франкфуртской Айнтрахтом – 2:2 дома и 1:4 на выезде.

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