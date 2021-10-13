"Відчуття, немов програли. Це, якщо казати відверто. Як капітан скажу, що не час поринати у емоції та займатися самоприниженням. Шанс є. Про нього і треба думати. За нього треба хапатися.

Захисник збірної України потрапив у команду тижня за підсумками 8-го туру відбору на ЧС-2022

На всі 100% впевнений, що кожен з хлопців віддав усі сили. Так, іноді і цього замало для перемоги. Окрема подяка тим, хто створив неймовірну атмосферу на стадіоні. Це було неймовірно", – написав Пятов на своїй сторінці у Інстаграм.

Нагадаємо, Україна в рамках 8-го туру кваліфікації на ЧС-2022 не втримала перемогу над Боснією та Герцеговиною. Наразі "синьо-жовті" випереджають балканців на два очки, але зіграли на матч більше. В останньому турі командам належить провести ще один очний матч.

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