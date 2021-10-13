"Ощущение, словно проиграли. Это, если говорить откровенно. Как капитан скажу, что не время предаваться эмоциям и заниматься самобичеванием. Шанс есть. О нем и надо думать. За него надо хвататься.

Защитник сборной Украины попал в команду недели по итогам 8-го тура отбора на ЧМ-2022

На все 100% уверен, что каждый из ребят отдал все силы. Да, иногда и этого мало для победы. Отдельная благодарность тем, кто создал невероятную атмосферу на стадионе. Это было невероятно", – написал Пятов на своей странице в Инстаграм.

Напомним, Украина в рамках 8-го тура квалификации на ЧМ-2022 не удержала победу над Боснией и Герцеговиной. Сейчас "сине-желтые" опережают балканцев на два очка, но сыграли на матч больше. В последнем туре командам предстоит провести еще один очный матч.

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