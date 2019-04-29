Пятов розповів, чому Ракицький не співав гімн України

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов назвав причину, через яку захисник Зеніта Ярослав Ракицький не співає гімн України.

"Це його особиста справа. Я його знаю. Він ніколи не підтримував ту сторону, яка його звинувачує. Завжди був відданий своїй сім'ї. Мені подобається в ньому, що він стоїть на своєму.

Ракицький забив красивий гол зі штрафного Краснодару

Він знав, на що йде, знав, що його будуть обговорювати. Це його вибір. Цим рішенням він перекреслив свою подальшу кар'єру в збірній? Я це розумів, і він це розумів.

Чому Ракицький не співав гімн? У нас багато хто його не співає. Наприклад, тренери. Просто завжди показують Ярослава. До 2014-го року у нас 70% не співали гімн. Просто коли почали все обговорювати Ракицького, він пішов на принцип", – сказав Пятов Зе Інтерв'юер.

"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думали