Ракицький забив красивий гол зі штрафного Краснодару

Екс-захисник збірної України Ярослав Ракицький голом допоміг Зеніту вирвати перемогу у Краснодара в матчі 24-го туру чемпіонату Росії.

Оборонець відзначився ефектним голом зі штрафного, а Зеніт на останніх хвилинах зміг вирвати перемогу над Краснодаром з рахунком 3:2. Зазначимо, що це вже третій гол Ракицького у шести поєдинках і усі забити після штрафного удару.

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Після 24-х турів Зеніт з 51-м очком лідирує у чемпіонаті Росії, випереджаючи Локомотив Тараса Михалика на 8 очок.