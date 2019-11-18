Пятов: Раділи голу Бєсєдіна – ми його заслужили

Голкіпер збірної України Андрій Пятов в ефірі "ПроФутбол" поділився думкою про нічию з Сербією (2:2) в матчі кваліфікації на Євро-2020.

"Начебто і принципова зустріч з Сербією була, але все ж... Раділи голу Бєсєдіна, він був нам дуже потрібен, ми його заслужили. У нас був план на гру, ми його реалізували. Шевченко побажав удачі в клубах, сказав, щоб було менше травм.

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Ще не будемо говорити про завдання на Євро, треба ще в клубах пограти. Ми виконали перше завдання, тепер потрібно перевести дух, дограти в клубах, а там вже будемо дивитися.

Неважливо, хто буде суперником вт групі. Кажуть, Нідерланди вже точно. З усіма можна грати, якщо правильно підготуватися", – сказав Пятов.

Нагадаємо, "синьо-жовті" набрали 20 очок та впевнено виграли відбірну групу В, вперше в історії збірної не програвши жодного матчу у кваліфікації. Україна гарантувала собі місце в першому кошику при жеребкуванні фінальної частини Євро-2020. Церемонія жеребкування пройде 30 листопада в Бухаресті та розпочнеться о 19:00 за Києвом.

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