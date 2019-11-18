Пятов: Радовались голу Беседина – мы его заслужили

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов в эфире "ПроФутбол" поделился мнением о ничьей с Сербией (2:2) в матче квалификации на Евро-2020.

"Вроде и принципиальная встреча с Сербией была, но все же... Радовались голу Беседина, он был нам очень нужен, мы его заслужили. У нас был план на игру, мы его реализовали. Шевченко пожелал удачи в клубах, сказал, чтобы было меньше травм.

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Пока не будем говорить о задачах на Евро, надо еще в клубах поиграть. Мы выполнили первую задачу, теперь нужно перевести дух, доиграть в клубах, а там уже будем смотреть.

Неважно, кто будет соперником вт группе. Говорят, Нидерланды уж точно. Со всеми можно играть, если правильно подготовиться", – сказал Пятов.

Напомним, "сине-желтые" набрали 20 очков и уверенно выиграли отборочную группу В, впервые в истории сборной не проиграв ни одного матча в квалификации. Украина гарантировала себе место в первой корзине при жеребьевке финальной части Евро-2020. Церемония жеребьевки пройдет 30 ноября в Бухаресте и начнется в 19:00 по Киеву.

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