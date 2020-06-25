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Шахтар – Вольфсбург: наставник німців стурбований невизначеною долею матчу Ліги Європи

19:15 - Читать на русском
Шахтар – Вольфсбург: наставник німців стурбований невизначеною долею матчу Ліги Європи
Олівер Гласнер / фото: Вольфсбург

Головний тренер Вольфсбурга Олівер Гласнер розповів про ситуацію в клубі перед завершальним матчем сезону Бундесліги проти Баварії.

 

"Після останнього матчу в чемпіонаті у нас буде командне зібрання. Потрібно обговорити все: сценарій відпустки, програму тренувань, з яким гравці поїдуть додому. Є дуже багато знаків питання.

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Ми не знаємо, чи другий матч з Шахтарем ми гратимемо 5 серпня або 6-го. І де це станеться. Це ж саме стосується старту нового сезону в Німеччині", – цитує Гласнера прес-служба Вольфсбурга.

Нагадаємо, Шахтар обіграв Вольфсбург (2:1) в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, який відбувся ще в середині березня у Німеччині. Доля матчу-відповіді досі невідома.

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Вольфсбург Вольфсбург Ліга Європи Олівер Олівер Гласнер Шахтар - Вольфсбург
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