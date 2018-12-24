Пятов назвав найкращий гол Шахтаря в 2018 році

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов розповів, який гол своєї команди вважає найкращим в 2018 році.

"Могли виступити краще. Звісно, якщо проаналізувати кінцівку минулого сезону, то завойовані чемпіонство та Кубок – це, безумовно, великий плюс. У Лізі чемпіонів мали шанс пройти далі, але не вийшло. Шахтар завжди ставить собі максимальні цілі, тому працюватимемо і намагатимемося пройти якомога далі в Лізі Європи.

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Було багато цікавих і складних поєдинків, кожен – окрема історія. Виділю Лігу чемпіонів – турнір високого рівня як щодо організації, так і щодо якості суперників. Попри те що від нас пішли лідери, Шахтар продовжує грати у свій футбол, показувати результат, новачки поступово адаптуються. Гадаю, незабаром ми побачимо весь їхній потенціал. Вірю, що новий рік принесе всім нам нові гучні перемоги!

Я хочу, щоб уболівальники обрали найкращий забитий м'яч, адже для мене кожен із них по-своєму гарний і важливий, бо це результат командної роботи. Хоча все-таки назву Вітю Коваленка. І за красою, і за важливістю його гол у ворота Динамо був просто фантастичним.

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Ми вже котрий рік чекаємо, щоб у нашій країні нарешті настав мир, з'явилася стабільність і Україна стала єдиною! Бажаю всім уболівальникам миру, добра, щастя, здоров'я і великих перемог разом із нами!", – цитує Пятова офіційний сайт Шахтаря.