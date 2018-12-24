Суперник Шахтаря Айнтрахт знайшов підсилення в МЛС

Оборонець Нью-Йорк Ред Буллз Аарон Лонг потрапив до сфери зацікавлень франкфуртського Айнтрахта – суперника донецького Шахтаря в плей-офф Ліги Європи.

Американський центрбек може переїхати до Європи, а франкфуртські "орли" – один із кандидатів на підписання Лонга. Про це повідомляє Fox Deportes.

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26-річний гравець збірної Сполучених Штатів у 2018 році був визнаний Захисником року в МЛС. Це сталося в рік його дебюту в національній команді, а також у другому повному сезоні в складі Нью-Йорк Ред Буллз.

У сезоні, що минув, Аарон Лонг провів 45 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі. Нагадаємо, що франкфуртський Айнтрахт є суперником донецького Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи. Матчі цієї стадії турніру відбудуться в лютому.

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