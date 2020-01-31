Пятов: Матвієнко дуже схожий на Ракицького

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов виділив кілька спільних рис між Миколою Матвієнком і захисником Зеніта Ярославом Ракицьким, який упродовж 12 років виступав за "гірників".

"Шахтар доводить, що він вміє виховувати і продавати футболістів. У нас хороші захисники, мені з усіма комфортно. Всі розуміють, головне їм підказувати. Якщо вони розумні люди – це тільки в плюс, якщо будуть слухатися воротарів.

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Матвієнко молодий – це найбільший його плюс. Він дуже схожий на Ракицького – теж ліва нога, намагається знайти розрізну передачу. Не завжди виходить, звичайно, але і у Ярика не завжди виходило. Він старається, плюс швидкість, плюс хороший вибір позиції. Він ще вчиться, багато чому ще може навчитися, буде дуже сильний гравець", – сказав Пятов у коментарі ТРЕНДЕЦ.

Нагадаємо, у січні Матвієнка активно сватали у лондонський Арсенал, однак "каноніри" підписали іспанця Пабло Марі, що значно знизило шанси центрбека збірної України переїхати на Емірейтс вже у січні.

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