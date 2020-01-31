Пятов: Матвиенко очень похож на Ракицкого

Голкипер Шахтера Андрей Пятов выделил несколько общих черт между Николаем Матвиенко и защитником Зенита Ярославом Ракицким, который на протяжении 12 лет выступал за "горняков".

"Шахтер доказывает, что он умеет воспитывать и продавать футболистов. У нас хорошие защитники, мне со всеми комфортно. Все понимают, главное им подсказывать. Если они умные люди – это только в плюс, если будут слушаться вратарей.

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Матвиенко молодой – это самый главный его плюс. Он очень похож на Ракицкого – тоже левая нога, пытается найти разрезную передачу. Не всегда получается, конечно, но и у Ярика не всегда получалось. Он старается, плюс скорость, плюс хороший выбор позиции. Он еще учится, много чему еще может научиться, будет очень сильный игрок", – сказал Пятов в комментарии ТРЕНДЕЦ.

Напомним, в январе Матвиенко активно сватали в лондонский Арсенал, однако "канониры" подписали испанца Пабло Мари, что значительно снизило шансы центрбека сборной Украины переехать на Эмирейтс уже в январе.

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