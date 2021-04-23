Як відомо, 4 квітня четверо представників Колоса у стані алкогольного сп'яніння порушили громадський спокій у поїзді. Вони приставали до дівчат та нібито виламали двері купе. Через це довелось викликати охорону.

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Трьох із них ідентифікували одразу – це Володимир Лисенко, Вадим Мілько і В'ячеслав Чурко. За інформацією журналіста Андрія Сеньківа, яку той озвучив у програмі ТаТоТаке, останнім учасником дебошу став 30-річний оборонець Кирило Петров.

Нагадаємо, Колос після 22-х турів посідає у турнірній таблиці УПЛ шосту сходинку, маючи у своєму активі 34 очки.

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