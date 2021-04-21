Як відомо, напередодні у ЗМІ з'явилась інформація про кричущу поведінку гравців Колоса у потязі Ужгород – Київ. Зокрема, декілька футболістів, серед яких Володимир Лисенко, Вадим Мілько і В'ячеслав Чурко, 4 квітня у стані алкогольного сп'яніння після матчу 20-го туру УПЛ з Минаєм (0:0) влаштували п'яний дебош у вагоні. Гравці приставали до дівчат із сусіднього купе, а Лисенко навіть примудрився виламати двері.

Четверо футболістів Колоса влаштували п'яний дебош у потягу після матчу з Минаєм, – ЗМІ

Після прибуття до Києва представники Укрзалізниці відправили в УАФ і Колос листи з описом ситуації і проханням притягнути до відповідальності гравців ковалівського клубу, а дівчата подали заяву до поліції. Реакція чиновників була відсутня.

Напередодні Колос на своєму офіційному сайті таки відреагував на скандал. "Офіційно заявляємо, що жодних звернень, у тому числі від правоохоронних органів, журналістів, ЗМІ, Укрзалізниці чи інших учасників даної ситуації на момент виходу статті (у виданні Обозреватель, – прим.) до нас не надходило.

Автором статті були використані та розповсюджені зображення і персональні дані інших футболістів, які жодного відношення до даної ситуації не мають. Вважаємо, що такий підхід професійного журналіста до висвітлення настільки резонансної інформації є недопустимим і в зв’язку з цим не маємо наміру коментувати дану ситуацію постфактум. При цьому, Колос засуджує будь-яку протиправну та аморальну поведінку, незважаючи на особистості, та виступає проти подібних дій".

Нагадаємо, Колос після 22-х турів посідає у турнірній таблиці УПЛ шосту сходинку, маючи у своєму активі 34 очки.

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