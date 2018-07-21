Манчестер Сіті підготував 100 млн євро на П'яніча

Півзахисник туринського Ювентуса Міралем П'яніч знову потрапив до сфери зацікавлень англійського Манчестер Сіті.

Боснійський хавбек залишається в полі зору тренерського штабу "містян", запевняє Tuttosport.

За інформацією видання, Манчестер Сіті може запропонувати за П'яніча 100 млн євро. На думку босів манкуніанців, саме така сума змусить керівництво Юве попрощатися з півзахисником.

Сам Міралем П'яніч хотів би залишитися в Турині, однак, "зебри" можуть погодитися на його переїзд до АПЛ, щоб за виручені кошти придбати центрального хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба, який виявив бажання повернутися в Ювентус.

У сезоні 2017/18 боснієць провів за Ювентус 44 матчі у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів.

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