Манчестер Сити подготовил 100 млн евро на Пьянича

Полузащитник туринского Ювентуса Миралем Пьянич снова попал в сферу интересов английского Манчестер Сити.

Боснийский хавбек остается в поле зрения тренерского штаба "горожан", уверяет Tuttosport.

По информации издания, Манчестер Сити может предложить за Пьянича 100 млн евро. По мнению боссов манкунианцев, именно такая сумма заставит руководство Юве попрощаться с полузащитником.

Сам Миралем Пьянич хотел бы остаться в Турине, однако, "зебры" могут согласиться на его переезд в АПЛ, чтобы за вырученные средства приобрести центрального хавбека Манчестер Юнайтед Поля Погба, который изъявил желание вернуться в Ювентус.

В сезоне 2017/18 босниец провел за Ювентус 44 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей.

Неймар говорит "нет": кого приобретет Реал после провала с бразильцем