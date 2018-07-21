Неймар каже "ні": кого придбає Реал після провалу з бразильцем

Мадридський Реал змушений суттєво переглянути свою трансферну політику через рішення Неймара залишитись в Парі Сен-Жермен.

Відмова Неймара змінювати клуб стала сильним ударом для президента Реала Флорентіно Переса, який хотів компенсувати придбанням 26-річного бразильця втрату Кріштіану Роналду. Босу "вершкових" доведеться зачекати щонайменше один рік, щоб таки переманити Неймара в Мадрид, а наразі Перес вже придумав спосіб, як реабілітуватись перед "сосіос". Королівський клуб спробує підписати не одного, а одразу трьох нових "галактікос", інформує Diario Gol.

Аліссон в Ліверпуль: переможці та лузери рекордного трансферу, який може вплинути на долю Луніна

Пріоритетні цілі

Першим зірковим новачком Реала повинен стати голкіпер Челсі Тібо Куртуа. Бельгієць твердо вирішив переїхати в Мадрид, де мешкають його діти, та вже узгодив умови контракту з "бланкос". Пересу лише залишилось домовитись з Абрамовичем, який вимагає за кіпера близько 35 млн євро.

Еден Азар також перебуває на половині шляху в Мадрид, однак прихід до керма команди Мауріціо Саррі дещо пригальмував трансфер 27-річного бельгійця. Перес начебто готовий викласти за лідера "пенсіонерів" 150 млн євро, а головний тренер Реала Хулен Лопетегі вважає його ідеальною зміною Кріштіану.

Азар рветься в Мадрид

Потенційний "галактіко" №3 – Мауро Ікарді або Роберт Лєвандовскі. Шанси поляка перебратись на Сантьяго Бернабеу суттєво зменшились після того, як Баварія встановила на нього "цінник" у 100 млн євро, але після провалу з трансфером Неймара Перес може повернутись до кандидатури "Лєві". Принаймні, ресурсів, щоб реалізувати угоду, Флорентіно тепер має достатньо.

Що стосується Ікарді, то на придбанні нападника Інтера наполягають скаути Реала. Клаусула аргентинця становить 110 млн євро, і Перес вважає його непоганою опцією трансферного ринку в сучасних умовах. Єдиний мінус Мауро, на думку Переса, – недостатня розкрученість. Флорентіно хоче реально вразити фанатів гучним трансфером з іменем, а у цьому плані Ікарді трохи поступається Лєвандовскі.

Ікарді – непогана опція для Переса

Запасні варіанти

Перес досі пильно стежить за форвардом Тоттенхема Харрі Кейном. Президенту Реала імпонує бомбардирський інстинкт британця, який став найкращим снайпером ЧС-2018. Однак Флорентіно вважає дуже завищеною ціну на 24-річного нападника – 230 млн євро. На думку боса королівського клубу, таких грошей вартий лише Неймар.

Натомість форвард Ювентуса Пауло Дибала може реально стрибнути на потяг у Мадрид, якщо Перес провалить один з вище названих трансферів. Флорентіно налагодив чудові стосунки з босами "Cтарої Синьйори" після продажу Роналду та сподівається на подальшу співпрацю. Тим паче, що туринці, можливо, будуть змушені розлучитись з Дибалою, щоб відновити трансферний баланс та розвантажити зарплатну відомість. Кріштіану – дуже дороге задоволення.

Трансфер Роналду: програли усі – Реал, Ювентус та сам гравець