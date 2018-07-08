"Путин уже идет захватывать Хорватию". Реакция мировых СМИ на вылет России с ЧМ-2018

Сборная Хорватии выбила Россию из чемпионата мира 2018. "Футбол 24" демонстрирует реакцию мировых СМИ на фиаско команды Черчесова.

Больше всего вылету России с чемпионата мира радовались в Испании, и ето совсем не удивительно, ведь хозяева Мундиаля ранее сенсационно отправили домой "Красную Фурию". После того матча испанские СМИ жаловались, что Россия играет в антифутбол и способна только разрушать, а не созидать.

ЧМ-2018 Россия – Хорватия: хорваты оставили Россию за бортом Мундиаля и сыграют в 1/2 финала против Англии

Авторитетная Marca после драматического выхода хорватов в полуфинал достаточно жестко прощается с командой Черчесова: "Футбол был справедлив, Россия – на улицу".

"На этот раз игра России не была такой жалкой, как против Испании, однако с хорватами команда Черчесова также отказалась от атаки, ожидая своего шанса. Хорватия предложила значительно больше, а потому результат не мог быть иным, чем выход балканцев в полуфинал. Хотя и с большой агонией", – отмечает Marca.

"Сельский футбол россиян" и "Доволен, Флорентино?". Матч Испания – Россия на ЧМ-2018 в обзоре испанских СМИ

В Каталонии, конечно, основной акцент сделали на звезде Барселоны Иване Ракитиче, который реализовал решающий пенальти и оставил Россию за бортом Мундиаля.

"Иван IV Васильевич был одним из основателей России и первым, кто получил титул царя. Но, к сожалению для россиян, настоящим Иваном Грозным в футболе является хорват, его фамилия – Ракитич, и он защищает цвета Барселоны", – пишет Sport.es.

А вот аргентинское издание Ole сделало подборку забавных мемов по случаю вылета России, затролив президента России. "Путин уже на пути в Хорватию, чтобы отомстить и захватить всю страну", – говорится в одной из картинок, где глава Кремля изображен с винтовкой. Теперь, видимо, бояться нужно и самим аргентинцам...

В Германии, которая до сих пор не оправилась от раннего вылета Бундестим, решили не злорадствовать над хозяевами Мундиаля. "Ракитич покончил с российскими надеждами", – отмечает Kicker.

Англичане уже думают о полуфинале против хорватов, а потому у них также совсем нет времени "переживать" из-за проблем не дружественных в последнее время россиян.

"Иван Ракитич реализовал пенальти и после триллера в Сочи Хорватия выходит в 1/2 финала, где встретится с Англией", – пишет Daily Mail.