"Сільський футбол росіян" та "Задоволений, Флорентіно?". Матч Іспанія – Росія на ЧС-2018 в огляді іспанських ЗМІ

Збірна Іспанії безславно вилетіла з ЧС-2018, поступившись на стадії 1/8 фіналу господарям турніру. "Футбол 24" розповідає, кого іспанські ЗМІ звинувачують в історичному провалі "Ла Рохи".

Marca вже на своїй першій шпальті вказує основну причину поразки збірної Іспанії на Лужниках: "Пішки додому". Авторитетне видання зазначає, що команді Єрро не вистачало швидкості, душі та енергії.

"Ла Роха" з усіх боків шукала шлях до воріт Акінфєєва, але, на жаль, у цей вечір ми продемонстрували багато володіння м'ячем та занадто мало футболу. Іспанія знову не отримала жодної користі з тотального контролю, зробивши за матч більше тисячі передач. Нас не врятувало навіть велике бажання та самовіддача Іско. Цікаво, чи на ЧС-2022 знайдуться футболісти, які б допомогли йому виграти Мундіаль?", – пише мадридське видання.

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Однак, як не дивно, дісталось від Marca й російській збірній. "Вони вшанували іспанську команду, віддавши їй данину за останню декаду та показавши сільський футбол, з часів печер. Росія вишикувалась позаду та лише чекала на помилку "Ла Рохи", – додає видання.

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Крім цього, один з авторів видання Роберто Паломар звинувачує у провалі збірної Іспанії Хулена Лопетегі, президента Реала Флорентіно Переса та нового очільника Федерації футболу Луїса Рубіалеса. Перші двоє, на думку журналіста, не повинні були оголошувати про перехід екс-наставника "Ла Рохи" на роботу в мадридський гранд за два дні до старту чемпіонату, адже тим самим зірвали підготовку національної команди. Натомість Рубіалес сильно погарячкував, викинувши Лопетегі зі збірної та позбавивши "Фурію" лідера, відзначає Паломар.

AS називає сенсаційну поразку збірної Іспанії кінцем цілого покоління. Шеф-редактор мадридського видання Альфредо Реланьйо вважає, що "Мунділь не сумуватиме за Червоною Фурією".

"Ми покинули турнір, поступившись в серії пенальті, але правда в тому, що Іспанія погано грала в кожній грі чемпіонату світу. Звісно, вчора все могло завершитись набагато краще, враховуючи те, як оживили нашу гру Аспас та Родріго. Але Акінфєєв, прогресуючи по ходу матчу, подарував своїй команді шанс у серії пенальті та парирував два удари. Щоб пройти господаря турніру, потрібно значно більше зусиль", – зазначає Реланьйо.

Шеф-редактор Mundo Deportivo Санті Нолья вважає, що "збірна Іспанії не залишала після себе жодного сліду" на Мундіалі.

"Ла Роха" не програла жодного матчу в основний час, але й перемогла лише збірну Ірану. Іспанія не продемонструвала ні амбіцій, ні футболу, щоб продовжувати боротьбу на турнірі. Підопічні Єрро поступилась одній з найгріших збірних в 1/8 фіналу ЧС-2018", – зазначає Нолья.

Крім цього, авторитетний в Іспанії журналіст критикує Фернандо Єрро, який залишив на лаві запасних Іньєсту. "Якщо він не випустив Андреса на такий важливий матч, то це означає лише одне – Єрро не знав, у який футбол грає чи повинна грати його команда".

Також Нолья звинувачує Реал та його президента Флорентіно Переса у провалі Іспанії. "Очевидно, що корінь усіх бід – це призначення Лопетегі на посаду наставника Мадрида за два дні до старту чемпіонату світу. Воно дестабілізувало команду", – вважає журналіст.

А ось валенсійське Super Deporte повністю присвятило свою першу шапальту вже згаданому Флорентіно Пересу, іронічно запитуючи у президента Реала: "Задоволений?".

Видання зазначає, що "Ла Роха" була приреченою на провал після того, як Перес оголосив про призначення Лопетегі, дестабілізувавши національну команду. Super Deporte звинувачує Флорентіно в тому, що його амбіції виявились важливішими за інтереси усієї країни.