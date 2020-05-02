Зінченко розсекретив своє прізвисько в Манчестер Сіті

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко зізнався, як його кличуть в англійському клубі.

"Будете сміятися, але мене називають Златаном. Ви ж знаєте Златана, який він. Яке слово асоціюється зі Златаном? Характер! Погляньте який він пройшов шлях, яка у нього фантастична кар'єра, в яких клубах він грав. Без характеру цього ніяк не досягти.

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Ну і ось я якось назвав себе Златаном, не пам'ятаю, в якому контексті. Хлопці одразу ж підхопили. Не пам'ятаю хто – чи Кайл Вокер, чи Рахім Стерлінг. А може й Джон Стоунз.

До слова, був кумедний епізод влітку, коли залишили бутси в спеціальному приміщенні. Тоді якраз Анхеліньо повернувся з оренди. Зайшли до цього приміщення хтось із масажистів, Гвардіола і Артета. Пеп каже Артеті: "До нас прийшов такий божевільний лівий захисник зараз. Він в такому порядку". Ну, "травлять" мене. А я все чую. Артета відповідає: "Так, Пеп, у Златана проблеми". Я не розгубився і кажу: "Мікель, я ж просив так мене не називати, коли Пеп поруч". Всіх просто "порвало". Це було так смішно", – сказав Зінченко у коментарі офіційному сайту Української асоціації футболу.

Нагадаємо, у поточному сезоні українець провів за Манчестер Сіті 18 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив один гол.

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