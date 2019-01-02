Пулішіч – третє найдорожче придбання Челсі в історії

Новачок Челсі Крістіан Пулішіч став одним з найдорожчих придбань в історії "аристократів".

Нагадаємо, нещодавно американський футболіст Крістіан Пулішіч став гравцем лондонського Челсі, але до кінця сезону хавбек залишиться у Борусії. Трансфер обійшовся "синім" у 64 мільйони євро.

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Відтак, Пулішіч став третім найдорожчим трансфером в історії Челсі. До цього клуб з Лондона платив більше тільки за Альваро Морату та Кепу Аррісабалагу.

Пулішіч: Перейти в Челсі – це привілей

В поточному сезоні чемпіонату Німеччини Пулішіч провів 11 матчів, в яких відзначився одним голом та двома асистами.