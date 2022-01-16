Мілан, Ювентуc, Наполі, Інтер, Бетіс, Гранада, Хетафе, а також лондонський Арсенал розглядають можливість підписати Рікарда Пуча, повідомляє Calciomercato.

Дембеле вибивав з Барселони неадекватні гроші – 200 млн євро для "зірки світового рівня" і його агента

Барселона готова до пропозицій щодо 22-річного півзахисника, хоча раніше головний тренер каталонців Хаві заявляв, що Рікі не продається. Портал Transfermarkt оцінює футболіста у 9 млн євро.

У нинішньому сезоні Пуч провів за Барсу 12 матчів, але результативними діями не відзначався.

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