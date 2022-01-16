Милан, Ювентуc, Наполи, Интер, Бетис, Гранада, Хетафе, а также лондонский Арсенал рассматривают возможность подписать Рикарда Пуча, сообщает Calciomercato.

Дембеле выбивал из Барселоны неадекватные деньги – 200 млн евро для "звезды мирового уровня" и его агента

Барселона готова к предложениям относительно 22-летнего полузащитника, хотя ранее главный тренер каталонцев Хави заявлял, что Рики не продается. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Пуч провел по Барсу 12 матчей, но результативными действиями не отличался.

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