Пуч заинтересовал сразу 8 клубов – Барселона не считает игрока неприкосновенным
Полузащитник Барселоны Рикард Пуч пользуется популярностью на трансферном рынке.
Милан, Ювентуc, Наполи, Интер, Бетис, Гранада, Хетафе, а также лондонский Арсенал рассматривают возможность подписать Рикарда Пуча, сообщает Calciomercato.
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Барселона готова к предложениям относительно 22-летнего полузащитника, хотя ранее главный тренер каталонцев Хави заявлял, что Рики не продается. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Пуч провел по Барсу 12 матчей, но результативными действиями не отличался.
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