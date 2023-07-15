Марокканець Ясін Буну може перебратися до Парижа, продовживши кар'єру в ПСЖ.

ПСЖ доволі активно поводиться на трансферному ринку цього літа. Французи мають намір здійснити ще один трансфер – клуб зацікавлений у придбанні голкіпера, який би міг стати резервістом Джанлуїджі Доннарумми.

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За інформацією RMC Sport, парижани хочуть підписати голкіпера збірної Марокко Ясіна Буну, який нині захищає кольори Севільї.

За даними джерела, парижани вже розпочали перемовини з іспанським клубом щодо трансферу футболіста. Севілья, якій потрібно виручити кошти з продажу власних гравців, оцінює марокканця у 15 мільйонів євро.

За Севілью Буну виступає з 2019 року, його повноцінний викуп за 4 мільйони євро у Жирони оформили у 2020-му. Варто зазначити, що Буну був одним з найкращих на ЧС-2022, що допомогло збірній Марокко посісти 4-те місце на Мундіалі в Катарі.