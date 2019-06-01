ПСЖ запропонував за Роналду 140 млн євро – португалець може стати найоплачуванішим гравцем світу, – ЗМІ

Французький Парі Сен-Жермен у літнє трансферне вікно спробує підписати форварда туринського Ювентуса Кріштіану Роналду.

Агент зіркового португальця Жорже Мендеш отримав солідну пропозицію від босів ПСЖ, повідомляє Diario Gol.

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За інформацією видання, французький гранд запропонував Роналду контракт із зарплатою у розмірі 50 млн євро на сезон. Потенційна угода може зробити 34-річного форварда найбільш високооплачуваним футболістом планети. У Парі Сен-Жермен вважають, що чемпіонський характер нападника принесе команді більше користі, ніж Неймар і Мбаппе.

Крім того, керівництво парижан припускає, що Кріштіану Роналду може спокусити ідея поборотися за шостий "Золотий м'яч". Туринський Ювентус натомість може отримати за португальського форварда 140 млн євро.

У сезоні 2018/19 Роналду провів за "Стару синьйору" 43 матчі в усіх турнірах, в яких забив 28 м'ячів. Він має чинний контракт із туринцями до літа 2022 року.

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