ПСЖ предложил Мбаппе зарплату Неймара

Парижане не теряют надежд сохранить главных звезд в клубе.

Мбаппе имеет контракт с ПСЖ до 2022 года. Мадридский Реал очень надеется, что Килиан не подпишет новое соглашение и переедет в Испанию, однако парижане делают все возможное, чтобы сохранить молодую звезду.

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Чемпионы Франции предложили Мбаппе новый контракт с зарплатой на уровне Неймара, информирует L'Equipe. Сейчас Килиан, по оценкам прессы, получает более 20 миллионов евро в год, а Ней – около 35 млн.

21-летний форвард тщательно изучает предложение и может его принять. Его все устраивает в Париже, поэтому вероятность продолжения сотрудничества между сторонами довольно высока.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 20 матчей, в которых отметился 18 голами и 6 ассистами. К слову, Килиан является самым дорогим игроком мира по версии Transfermarkt. Француза оценивают в 180 млн евро.

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