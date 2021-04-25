Флорентіно Перес дуже хоче підписати французьку зірку, а тому заручився підтримкою банківських установ, інформує Mundo Deportivo з посиланням на Le Parisien.

Мбаппе залишиться в ПСЖ – президент парижан закрив усі чутки про трансфер форварда

Президент Реала разом із помічником протягом останніх місяців розробляли стратегію, щоб здійснити перехід Кіліана в Мадрид. Вони також провели перемовини з кількома банками, які, як зазначає Le Parisien, "вважають клуб достатньо платоспроможним і готові надати кошти для трансферу француза".

Дивитися Лігу Чемпіонів на голодний шлунок – невдале рішення. Тож готуйся до перегляду матчів заздалегідь: замовляй крутий бокс для футбольного вболівальника від Pepsi та Lay's, щоб насолоджуватися не лише перебігом ігор, а ще й улюбленими смаками!

Контракт Мбаппе з ПСЖ завершується вже наступного літа. У нинішньому сезоні 22-річний форвард записав до свого активу 35 голів та 10 асистів у 41 матчі за паризький гранд.

Реал влаштує масовий розпродаж заради нових "галактікос" – 8 недоторканих, жорстка позиція Рамоса і майбутнє Луніна