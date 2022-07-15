Нападник Реймса Уго Екітіке приєднається до чемпіонів Франції, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

ПСЖ виставив на трансфер цілу команду – новий тренер сформував зірковий список зайвих

Трансфер 20-річного нападника обійдеться ПСЖ у 30 млн євро+бонуси. На Екітіке претендував ще один клуб з багатими арабськими власниками – Ньюкасл. Втім, переїзд в Англію зірвався, а талант готується незабаром пройти медогляд для ПСЖ.

Екітіке став одним з головни відкриттів минулого чемпіонату Франції. Форвард оформив 11+4 у 26 матчах за скромний Реймс, який фінішував лише на 12-й сходинці таблиці.

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