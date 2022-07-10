Наставник, який нещодавно замінив Маурісіо Почеттіно, вважає, що в команді забагато гравців. Гальтьє не хоче, щоб хтось із футболістів залишився без ігрового часу в сезоні 2022/23. Саме тому 55-річний француз спільно зі спортдиром Луїшем Кампушем сформували чималий список "на вихід".

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Водночас у Парижі усвідомлюють, що деяких із непотрібних тренеру гравців продати буде складно – передусім, через їхню зарплатню та високий цінник на них. Відомо, що головний тренер ПСЖ не розраховує на Леандро Паредеса (ціна – 35 млн євро), Абду Діалло, Джорджініо Вейналдума, та Мауро Ікарді. Це ті, з ким попрощатися буде вкрай непросто.

Також зайвими виявилися, зокрема, Юліан Дракслер, Лайвен Курзава та Андер Еррера. Всього клуб хоче відпустити хоча б на правах оренди повноцінну команду – 11 футболістів, повідомляє Le Parisien.

Що стосується Неймара, який став головним болем керівництва клубу і значно знизив вимоги до себе, то наразі бразилець не опинився у списку "на вихід". На своєму представленні Гальтьє назвав Нея великим гравцем і заявив, що розраховує на нього.

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