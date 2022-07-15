Нападающий Реймса Уго Экитике присоединится к чемпионам Франции, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

ПСЖ выставил на трансфер целую команду – новый тренер сформировал звездный список лишних

Трансфер 20-летнего нападающего обойдется ПСЖ в 30 млн евро+бонусы. На Экитике претендовал еще один клуб с богатыми арабскими владельцами – Ньюкасл. Впрочем, переезд в Англию сорвался, а талант готовится скоро пройти медосмотр для ПСЖ.

Экитике стал одним из главных открытий прошлого чемпионата Франции. Форвард оформил 11+4 в 26 матчах за скромный Реймс, который финишировал только на 12-й строчке таблицы.

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