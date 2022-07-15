ПСЖ выиграл битву арабских богачей у Ньюкасла – Париж отдаст 30 млн евро за сенсацию Лиги 1
ПСЖ продолжает свою необычную политику подписания молодых игроков "без блеска".
Нападающий Реймса Уго Экитике присоединится к чемпионам Франции, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
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Трансфер 20-летнего нападающего обойдется ПСЖ в 30 млн евро+бонусы. На Экитике претендовал еще один клуб с богатыми арабскими владельцами – Ньюкасл. Впрочем, переезд в Англию сорвался, а талант готовится скоро пройти медосмотр для ПСЖ.
Экитике стал одним из главных открытий прошлого чемпионата Франции. Форвард оформил 11+4 в 26 матчах за скромный Реймс, который финишировал только на 12-й строчке таблицы.
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