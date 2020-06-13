ПСЖ точно втратить ще чотирьох гравців – серед них капітан і найкращий бомбардир

Спортивний директор ПСЖ Леонардо анонсував масовий відхід гравців з паризького клубу.

Тьягу Сілва та Едінсон Кавані покинуть ПСЖ по завершенні сезону, повідомив журналіст Ніколо Скіра з посиланням на спортивного директора парижан Леонардо.

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"Дуже важке рішення. Ці гравці писали історію клубу. Але так, наша співпраця добігає кінця. Ми повинні були прийняти логічне рішення – з економічної точки зору і щодо майбутнього покоління.

Можливо, ми не праві, не знаю, але підходящого моменту ніколи не буває. Ми беремо участь у Лізі чемпіонів, і хочемо зберегти їх до кінця серпня. Але як це можна зробити, поки не зовсім ясно", – поділився Леонардо в коментарі Le Journal du Dimanche.

Окрім них, в клубі також не залишаться Тома Меньє та Левін Курзава, у яких завершуються контракти. Раніше ПСЖ анонсував відхід Еріка Шупо-Мотінга, який запам'ятався у Парижі шокуючим промахом з лінії воріт.

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