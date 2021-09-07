ПСЖ та Монако висловили співчуття після смерті Бельмондо
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Втрата легенди кінематографа Жана-Поля Бельмондо сколихнула Францію.
На смерть 88-річного актора відреагували і місцеві футбольні гранди – ПСЖ та Монако.
Помер екс-футболіст ПСЖ, який 39 років провів у комі
"З величезним сумом родина Парі Сен-Жермен дізналася про смерть Жана-Поля Бельмондо", – йдеться в публікації столичного клубу.
"Від нас пішов великий фанат спорту. Думки з його родиною та близькими", – підтримав колег Монако.
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