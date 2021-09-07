На смерть 88-річного актора відреагували і місцеві футбольні гранди – ПСЖ та Монако.

Помер екс-футболіст ПСЖ, який 39 років провів у комі

"З величезним сумом родина Парі Сен-Жермен дізналася про смерть Жана-Поля Бельмондо", – йдеться в публікації столичного клубу.

"Від нас пішов великий фанат спорту. Думки з його родиною та близькими", – підтримав колег Монако.

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It’s with immense sadness that the Paris Saint-Germain family learned of the passing of Jean-Paul Belmondo on Monday, at the age of 88. — Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 6, 2021