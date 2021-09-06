Останні 39 років Адамс провів у комі, в яку впав через помилку лікарів після операції на коліні, повідомляє L'Équipe.

Юний футболіст помер після матчу молодіжного Кубка Англії

У день операції футболіста у Франції був страйк лікарів, багато медиків не вийшли на роботу. Анестезіолог Адамса одночасно займався вісьмома операціями і випадково переплутав дозу.

Жан-П'єр Адамс свого часу зіграв 22 матчі за збірну Франції з 1972 по 1976 рік. Він також провів 41 матч у складі ПСЖ, хоча більшу частину своєї кар'єри виступав за Ніццу.