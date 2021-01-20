ПСЖ спробує перехопити Гарсію з-під носа Барселони
22:57 - Читать на русском
Хороші трансферні відносини ПСЖ та Барселони можуть зіпсуватись вже влітку.
Керівництво ПСЖ хотіло б бачити оборонця Манчестер Сіті Еріка Гарсію у столиці Франції, повідомляє Mundo Deportivo.
Барселона остаточно відмовилась від трансферу Гарсії взимку
Парижанам відомо, що головним претендентом на 20-річного іспанця є Барселона, і що сам гравець схиляється до переїзду в Каталонію. Попри це, ПСЖ спробує переконати Еріка обрати саме чинного чемпіона Франції.
Нинішній контракт Гарсії з Сіті завершується влітку, тому він зможе змінити клуб на правах вільного агента.
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