Барселона не придбає оборонця Манчестер Сіті цієї зими. Пріоритетний трансфер Рональда Кумана зірвався через розбіжності серед трьох кандидатів на пост президента (Жоана Лапорти, Віктора Фонта і Тоні Фрейкси).

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Ця трійка зустрілась із в.о. президента "блаугранас" Карлесом Тускетсом та обговорила питання трансферу. Лише один з трьох кандидатів висловився щодо бажання придбати Еріка негайно. "Ми дійшли до висновку, що, якщо він є гравцем Манчестер Сіті, у якого завершується контракт, нам потрібно почекати. Зараз нам би довелось платити за трансфер та ще й зарплату ", – цитує Лапорту AS.

За інформацією ЗМІ, Гарсія вже має попередній підписаний контракт з каталонцями та перейде влітку на правах вільного агента. Нагадаємо, Гарсія – вихованець Барси. Влітку 2017-го він перебрався на Туманний Альбіон, а у поточному сезоні іспанець провів лише 7 матчів за "містян". Transfermarkt оцінює його в 20 млн євро.

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