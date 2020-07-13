ПСЖ розтрощив Гавр з рахунком 9:0 – Неймар, Мбаппе і компанія готуються до Ліги чемпіонів

ПСЖ змушений проводити спаринги, щоб хоч якось підтримувати форму перед відновленням Ліги чемпіонів.

Товариський матч

Гавр – ПСЖ – 0:9

Голи: Ікарді, 8, 19, Неймар, 22, 43, Мбаппе, 29, Гуйе, 50, Сарабія, 52, 61, Калімуендо, 59

Команда Тухеля розім'ялася на Гаврі, який у "скороченому" сезоні посів шосту сходинку Ліги 2. Зіркове тріо Ікарді - Неймар - Мбаппе ще в першому таймі відвантажило у ворота суперника 5 м'ячів.

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У перерві ПСЖ змінив усіх польових гравців, але й умовний "дубль" встиг розважитися – ще чотири голи. Цікаво, що фанатів пустили на трибуни, хоча раніше страх перед коронавірусом змусив Францію завершити усі спортивні змагання.

Нагадаємо, що ПСЖ відновить свої виступи у Лізі чемпіонів 12 серпня. Французи без 5 місяців офіційних матчів спробують впоратися з Аталантою на стадії 1/4 фіналу.

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