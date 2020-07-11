ПСЖ підписав новий контракт із Кімпембе

Оборонець французького Парі Сен-Жермен Преснель Кімпембе уклав новий довготривалий контракт із клубом.

ПСЖ домовився про нову угоду зі своїм вихованцем, рапортує офіційний сайт клубу.

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Кімпембе підписав контракт із парижанами до 2024 року. Оборонець перебуває у структурі "червоно-синіх" із 2004-го. На професіональному рівні Кімпембе захищає кольори ПСЖ від сезону 2014/15 та вже здобув із командою 12 трофеїв. А в складі збірної Франції він став чемпіоном світу на Мундіалі в Росії.

До слова, в нинішньому сезоні Преснель Кімпембе провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями.

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