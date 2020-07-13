ПСЖ разорвал Гавр со счетом 9:0 – Неймар, Мбаппе и компания готовятся к Лиге чемпионов

ПСЖ вынужден проводить спарринги, чтобы хоть как-то поддерживать форму перед возобновлением Лиги чемпионов.

Товарищеский матч

Гавр – ПСЖ – 0:9

Голы: Икарди, 8, 19, Неймар, 22, 43, Мбаппе, 29, Гуйе, 50, Сарабия, 52, 61, Калимуендо, 59

Команда Тухеля размялась на Гавре, который в "сокращенном" сезоне занял шестое место Лиги 2. Звездное трио Икарди - Неймар - Мбаппе еще в первом тайме отгрузило в ворота соперника 5 мячей.

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В перерыве ПСЖ сменил всех полевых игроков, но и условный "дубль" успел развлечься – еще четыре гола. Интересно, что фанатов пустили на трибуны, хотя раньше страх перед коронавирусом заставил Францию завершить все спортивные соревнования.

Напомним, что ПСЖ возобновит свои выступления в Лиге чемпионов 12 августа. Французы без 5 месяцев официальных матчей попытаются справиться с Аталантой на стадии 1/4 финала.

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