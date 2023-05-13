Ліга 1, чемпіонат Франції, 25 тур

Страсбур – Ніцца – 2:0

Голи: Діалло, 1, 59 (пен)

ПСЖ – Аяччо – 5:0

Голи: Руїс, 22, Хакімі, 33, Мбаппе, 47, 54, Юссуф, 73 (аг)

Вилучення: Хакімі (ПСЖ), Мангані (Аяччо)

Едуард Соболь не зміг взяти участь в матчі проти Ніцци через травму, яку отримав в минулому турі. Але й без українця у складі Страсбур зумів переграти "орлят". В другому матчі поспіль перемогу своїй команді приносить нападник Хабіб Діалло. Втретє в цьому сезоні форвард ельзасців забиває на перших хвилинах зустрічі. Три здобуті очки дозволили Старсбуру покращити своє турнірне становище. Від зони вильоту команда Антонетті відірвалась на шість очок. Ніцца залишилась на 8 сходинці з 51 балом.

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Головною подією для ПСЖ стало повернення до основи Лео Мессі, який розгнівав своєю поїздкою до Саудівської Аравії катарських власників. Кожен дотик до м'яча аргентинця супроводжувався свистом з трибун. Однак, це не завадило парижанам контролювати гру. Аяччо зміг тільки одного разу завдати удару по воротах Доннарумми. Руїс та Хакімі в першому таймі зробили рахунок комфортним для своєї команди.

По перерві ПСЖ продовжив тиснути на суперника. Кілька хвилин знадобилось, щоб відзначитися у матчі Кіліану Мбаппе. У підсумку француз оформив дубль. Ближче до завершення матчу на полі виникла сутичка. Ашраф Хакімі та Тома Мангані побачили перед собою червоні картки. Для марокканського захисника це вилучення стало другим в трьох матчах. Фінальний свисток зафіксував перемогу парижан.

ПСЖ відірвався у турнірній таблиці від Ланса на шість очок, а Аяччо офіційно оформив свій виліт в Лігу 2.

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