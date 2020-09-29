ПСЖ намагається орендувати хавбека Тоттенхема Деле Аллі, інформує RMC Sport. Йдеться про угоду лише на один сезон.

ПСЖ хоче орендувати Жоржінью – на хавбека Челсі полює Арсенал

Наразі перемовини тривають, але просуваються вони дуже повільно через небажання президента лондонців прощатись із гравцем. Повідомляється, що остаточне рішення буде саме за найвищим керівництвом "шпор". ПСЖ хоче завершити перехід до закриття трансферного вікна (5 жовтня).

Зауважимо, Деле Аллі виступає за Тоттенхем з 2015 року. У минулому сезоні англієць провів 38 поєдинків у футболці "шпор" у всіх турнірах, відзначився 9 голами та 6 асистами.

Історична ганьба Гвардіоли, розкішний дебют Суареса з привітом для Барселони, черговий рекорд Роналду – огляд вікенду