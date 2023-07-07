Боси клубу дали форварду дедлайн для ухвалення остаточного рішення до 31 липня, інформує Sky Sports.

ПСЖ знайшов заміну Мбаппе в Барселоні – каталонці панічно виправляють помилку минулого

Якщо Мбаппе продовжить контракт, то ПСЖ пробачить усі вибрики зірки і готуватиметься до ще одного спільного сезону. Якщо ж Кіліан до кінця стоятиме на своєму бажанні піти вільним агентом за рік, то чемпіони Франції перетворять серпень на місяць "цинічних торгів". ПСЖ банально продасть Кіліана тому клубу, який запропонує найбільше грошей.

Існує варіант бунту нападника проти трансферу у небажане місце, адже не секрет, що його пріоритетом залишається Реал. Катарські боси попередили Мбаппе, що тоді на його совісті буде масштабний розпродаж інших гравців і поховання перспектив команди, де він провів 6 років.

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