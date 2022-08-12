Ренн на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 20-річного нападника. Контракт розрахований на 5 сезонів.

ПСЖ хоче доповнити свою галактичну атаку Рашфордом – у зірки МЮ залишився рік контракту

За повідомленнями інсайдерів, сума трансферу склала близько 25 мільйонів євро. Калімуендо вважався однією з головних перлин академії ПСЖ, однак за першу команду награв скромні 167 хвилин. Два попередні сезони він провів у оренді за Ланс, і там все виглядало непогано – 21 гол та 6 асистів у 65 матчах.

Отримані кошти ПСЖ планує використати на трансфер хавбека Фабіана Руїса, якого Наполі оцінює у приблизно таку ж суму.

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