ПСЖ домовився про оренду нападника Евертона Мойзе Кіна, повідомляє офіційний сайт клубу.

Леонардо знищив Тухеля за критику роботи ПСЖ на трансферному ринку

Співпраця між сторонами розрахована на один сезон, опція з пріjритетним правом викупу не прописана в угоді. 20-річний італієць виступатиме за парижан під 18-м номером.

Нагадаємо, у 2019-му Мойзе приєднався до Евертона, перейшовши з Ювентуса за 27 млн євро. У минулому сезоні АПЛ Кін провів 29 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

Результати жеребкування групового етапу ЛЧ – жах для України, "прогулянка" Манчестер Сіті, Маліновський проти Ліверпуля