ПСЖ підписав форварда Евертона
00:49 - Читать на русском
Форвард Евертона Мойзе Кін спробує себе у французькому чемпіонаті.
ПСЖ домовився про оренду нападника Евертона Мойзе Кіна, повідомляє офіційний сайт клубу.
Леонардо знищив Тухеля за критику роботи ПСЖ на трансферному ринку
Співпраця між сторонами розрахована на один сезон, опція з пріjритетним правом викупу не прописана в угоді. 20-річний італієць виступатиме за парижан під 18-м номером.
Нагадаємо, у 2019-му Мойзе приєднався до Евертона, перейшовши з Ювентуса за 27 млн євро. У минулому сезоні АПЛ Кін провів 29 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.
Результати жеребкування групового етапу ЛЧ – жах для України, "прогулянка" Манчестер Сіті, Маліновський проти Ліверпуля
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter